"Wiara jest dla mnie oddechem". Polonia w Niemczech

Polska Misja Katolicka w Niemczech. Kościół w Aachen. Fot. Archiwum prywatne

Niektórzy spędzili tam większość swojego życia, inni dopiero zbierają doświadczenie na obczyźnie. Jednoczy ich Kościół. Należą do Polskiej Misji Katolickiej w Leverkusen, którą dla Polonii Zagranicznej prowadzą chrystusowcy.

Całkiem poważnie wiara jest dla mnie oddechem - przyznaje pani Dorota, która w Niemczech jest od 15 lat. - Gdyby nie ona podejrzewam, że nie dałabym sobie tu rady. Cała codzienność jest przepełniona odnoszeniem do Pana Boga i zawierzeniem mu wszystkiego.



Marcel uczestniczy w niedzielnych mszach św. w Remscheid. Jest w Niemczech od ponad pięciu lat. - Tu zacząłem muzykować. Grać na gitarze. Zaprosił mnie jeden z kolegów, żeby pograć na Mszy Św. lub na nabożeństwach. Tu w kościele też poznałem swoją dziewczynę, dlatego uważam, że Polskie Misje Katolickie łączą ludzi i pomagają im lepiej odnaleźć się na obcej ziemi.



Chrystusowiec Ks. Sylwester Marzec mówi, że Polska Misja Katolicka w Leverkusen liczy około tysiąca osób. - To są osoby, które dokładnie wiedzą, czego chcą od Kościoła i wiedzą, po co jest im ta wiara. Praktykują bardzo regularnie - dodaje ks. Marzec.



Więcej o Polskiej Misji Katolickiej w Leverkusen w najbliższej audycji "Religia na fali" w niedzielę po godzinie 7.