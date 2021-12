Dzik wielokrotnego użytku. Patent myśliwych na wyłudzenie pieniędzy

Dzik. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zastrzelili jednego dzika, ale po pieniądze zgłosili się do dwóch inspekcji weterynarii. Jeszcze w tym miesiącu prokuratura skieruje akt oskarżenia przeciwko trzem myśliwym z Koła Łowieckiego "Ryś" w Choszcznie.

Ma to związek z sanitarnym odstrzałem dzików. Za jedną zabitą lochę Skarb Państwa płaci 650 złotych. Dowodem jest m.in. dokumentacja zdjęciowa.



Mężczyźni usłyszeli zarzuty doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.



- Podejrzani przedłożyli dokumentację w punkcie skupu, a następnie w inspekcji weterynaryjnej w Choszcznie oraz Stargardzie. W wyniku czego mężczyźni otrzymali ryczałt pieniężny w wysokości 650 zł - mówiła Macugowska-Kyszka.



Za oszustwo oraz wyłudzenie mężczyznom grozi teraz kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.