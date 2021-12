Nowe mieszkania w Stargardzie. Szukają najemców

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego szuka najemców na nowe mieszkania w powstającym budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 72.

Dostępnych jest wciąż pięć lokali na parterze i drugim piętrze. Mają powierzchnię od 25 do ponad 70 metrów kwadratowych. Wkład własny zaczyna się od ok. 23 tysięcy złotych. Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego do końca stycznia przyszłego roku.



STBS na tę inwestycję pozyskało ponad 1,4 mln złotych dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.