Na Podzamczu parkowanie płatne, ale nie ma jak zapłacić [WIDEO, ZDJĘCIA]

Parkowanie na Podzamczu w Szczecinie od środy jest płatne, ale nie ma jak zapłacić.

Jak sprawdził nasz reporter, na wszystkich urządzeniach jest folia i nie można z nich korzystać. - Na razie nie ma jak zapłacić, bo wszystkie parkomaty są zafoliowane. Rozmawiałem z panami, którzy kontrolują i powiedzieli, że dopóki parkomaty nie będą czynne, nie trzeba będzie płacić. W porównaniu z Poznaniem to 6 zł za godzinę, chyba nie jest dużą stawką. Masakra. To za dużo - to zdania mieszkańców i kierowców.Za godzinę parkowania na Podzamczu zapłacimy 6 złotych a mieszkańcy mogą kupić abonament za 360 złotych rocznie.