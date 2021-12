"Jesteście olbrzymim wsparciem i ochroną dla społeczności lokalnej" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejnych dziesięć jednostek Wojskowych i Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Do już ponad dwustu z naszego regionu dołączyły w czwartek WSP Złocieniec oraz OSP Nastazin, Międzyzdroje, Międzywodzie, Żydowo, Karsko, Wilkowice, Długie, Kiełpino i Krosino.



Zachodniopomorskie jest w czołówce liczby jednostek objętych krajowym systemem ratowniczym - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. - To jest bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o nasze województwo i w sposób szczególny gratuluję, bo żeby się tak stało, żeby można mówić o włączeniu do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, trzeba było dużo wysiłku, dużo potu, zaangażowania, poświęconego czasu. Często czasu kosztem rodziny, ale jak widać, to się opłaca. Dziś jesteście olbrzymim wsparciem i ochroną dla społeczności lokalnej.



Krajowy system ratowniczo-gaśniczy działa w Polsce od 1995 roku. Nadzoruje go Państwowa Straż Pożarna i wykorzystuje w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.