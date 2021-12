Węzłem Łękno pojedziemy na początku przyszłego roku

5 stycznia 2020 roku udostępniony zostanie dla kierowców przebudowywany węzeł Łękno w Szczecinie.

Informację taką przekazał w środę na Facebooku prezydent Piotr Krzystek. Tym samym już za tydzień kierowcy będą mogli korzystać z wjazdu w ulicę Traugutta oraz z nowo wybudowanego łącznika między ulicą Arkońską a aleją Wojska Polskiego.



Ostatnie dni na placu budowy to jeszcze tylko korekty przy poprawie bezpieczeństwa. Chodzi głównie o sygnalizację świetlną, oznakowanie i oświetlenie - mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta do spraw inwestycji.



- Najważniejsze jest to, żeby w ciągu alei Wojska Polskiego, przy wjeździe lub wyjeździe z ulicy Traugutta i na samą obwodnicę, zachowane było bezpieczeństwo. Stała organizacja ruchu musi w taki sposób funkcjonować, żeby pod tym względem nie było żadnych zastrzeżeń - mówi Zieliński.



Koszt całej inwestycji to około 140 milionów złotych.