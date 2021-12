"Tarcza antyinflacyjna to miliardy złotych, które zostaną w kieszeni Polaków"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tarcza antyinflacyjna to ruch bez precedensu w polskiej polityce - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Inflacja w Polsce wynosi prawie 8%, a żeby ją wyhamować i zbić, rząd obniżył m.in. akcyzę na paliwo i od lutego VAT na żywność. Opozycja twierdzi, że mamy do czynienia z katastrofą gospodarczą. Rządzący tłumaczą, że to zjawisko globalne i pytają, dlaczego nie było tarczy antyinflacyjnej, kiedy w 2012 roku benzyna była po 6 złotych, a pensja minimalna wynosiła niespełna 1700 złotych przy ponad 13-procentowym bezrobociu.



- Mówię tutaj o naszej tarczy antyinflacyjnej, o czym Donald Tusk mógł sobie tylko pomarzyć, szukając sławnego guzika do zmniejszania cen, który chciał przyciskać, a którego nie miał. Są to miliardy złotych, które zostaną w kieszeni Polaków. Z jednym się musimy zgodzić, że jest to działanie bezprecedensowe w III RP, jeśli chodzi o wspomożenie konsumentów - mówił poseł Leszek Dobrzyński z PiS.



Z kolei według posła Lewicy Dariusza Wieczorka, tarcza antyinflacyjna jest spóźniona i jej efekty będą mizerne.



- O tym, że jest taka inflacja, wiedzieliśmy już jesienią tego roku. Zwracam tylko na to uwagę, że rząd był kompletnie nieprzygotowany do tego, żeby tą walkę prowadzić. Później mieliśmy ustawy, które szły z ręki - mówi Wieczorek.



Według wyliczeń rządu tarcza antyinflacyjna ma zbyć inflację do 1,5%.