Imponująca figura papieża stanie w kościele na Warszewie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dwumetrowa figura papieża Jana Pawła II stanie w kościele na Warszewie. Na razie jej gipsowy odlew możemy oglądać w świątyni kościoła przy ul. Duńskiej.

Autorem rzeźby jest prof. Paweł Pietrusiński, wychowanek prof. Gustawa Zemły, odpowiedzialnego m.in. za Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie.



Figurę czekają jeszcze liczne poprawki, a na efekt końcowy, czyli postać papieża z białego marmuru, poczekamy do czerwca - mówi ks. Andrzej Krzystek.



- To co widzimy to jest model gipsowy. Został przywieziony do kościoła, żeby go we właściwym miejscu usytuować. Docelowo figura Jana Pawła II będzie wykonana z białego marmuru pochodzącego z północnej Macedonii, który trafił do Grecji i z Grecji został przywieziony do Polski. Jest to piękny kamień, Grecy mają chyba najczystszy biały marmur. Ten nazywa się Sivec - tłumaczy ksiądz Krzystek.



Szczeciński kościół jest jednym z pierwszych w Polsce, którego patronem został św. Jan Paweł II. Sama osoba Jana Pawła II to postać niezmiernie nam bliska - dodaje ks. Andrzej Krzystek.



- Cieszymy się, że mamy takiego wielkiego patrona, jednego z największych Polaków w historii. W święta wszyscy, którzy tutaj przybywali do kościoła, z ogromnym zadowoleniem spoglądali na tę figurę, gratulowali, że właśnie ta figura tutaj w naszym kościele będzie - podsumowuje ks. Andrzej Krzystek.



Postać Jana Pawła II wzorowana jest na zdjęciu Grzegorza Gałązki, który wielokrotnie robił zdjęcia Ojcu Świętemu. Figura papieża jest dostosowana proporcjonalnie do wnętrza kościoła.



Gipsowy odlew ma około 230 cm wysokości plus postument.