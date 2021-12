Zagadkowa sprawa otrutych karpi - są wyniki badań

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zbadał próbki wody rzeki Leśnica, która zasila stawy hodowlane w Wisławiu koło Maszewa. 20 grudnia doszło tam do otrucia ponad 1200 karpi w gospodarstwie Iwony i Tomasza Golusów.

Wyniki badania nie wykryły żadnych substancji toksycznych, w dopływie rzeki do rzeki. Sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, ponieważ właściciel stawów nie potrafił określić w jaki sposób mogło dojść do otrucia ryb - wyjaśnia Karolina Kłobucka z WIOŚ w Szczecinie.- W tej sytuacji problematyczne jest to, że nie wiemy, czy doszło tutaj do umyślnego, czy też nieumyślnego zanieczyszczenia wody. Czynności dochodzeniowo-śledcze mogą nam pozwolić na próbę odnalezienia sprawcy tego czynu. Jest dziwnym, że w tym okresie następuje takie zdarzenie. Nie miałam styczności z takim zdarzeniem do tej pory, jest pierwsze w naszym województwie - dodaje Kłobucka.Próbki zatrutej wody bada Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Goleniowie. Wyniki mają być znane w ciągu kilku najbliższych dni.