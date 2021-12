Polskie i niemieckie jednostki ruszyły do walki

Pięć lodołamaczy rozpoczęło w czwartek nad ranem kruszenie lodu na Odrze w okolicach miejscowości Ognica i Widuchowa.

Akcja potrwa dwa dni. Nie ma zagrożenia powodziowego. To działanie prewencyjne - mówi Marek Duklanowski dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.- Właściwie ten ostatni kwartał, niestety z punktu widzenia żeglugi, witaliśmy generalnie w strefie wody niskiej lub niskiej-średniej. W związku z tym dzisiaj nawet podbicie tej wody o kilkanaście, czy kilkadziesiąt centymetrów w Schwedt, to w dalszym ciągu jesteśmy poniżej wody średniej tutaj na naszym odcinku, wręcz nawet na Widuchowej, gdzie ten lód stoi, w ciągu ostatniej doby, mamy zejść do poziomu wody niskiej z poziomu wody średniej, więc tutaj też problemu nie ma - dodaje Duklanowski.Lód na Odrze spowodował jednak wstrzymanie ruchu barek.- Żeglugę oczywiście wstrzymaliśmy, barki nie są dziś w stanie prowadzić regularnego transportu. My tę żeglugę w tym momencie, kiedy woda będzie wolna od zjawisk lodowych, będziemy w ciągu kilku najbliższych dni przywracać, a to też jest ważne z punktu widzenia zaopatrzenia portu w towary od strony śródlądowych dróg wodnych - podsumowuje Duklanowski.W tym roku Wody Polskie w Szczecinie otrzymały dwa nowe lodołamacze Ocelot i Tarpan.