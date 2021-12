Sportowy rok w Polsce i regionie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Udane Igrzyska Olimpijskie w wykonaniu Polaków i fatalne piłkarskie Euro. Dużo radości mieli za to kibice w regionie.

Z perspektywy kibiców w Szczecinie jednym z najważniejszych sukcesów był pierwszy od 20 lat medal mistrzostw Polski zdobyty przez piłkarzy Pogoni. Portowcy zajęli trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy, a fani Dumy Pomorza mieli sporo powodów do radości.



Niestety 2021 rok nie był tak udany dla Polskiej kadry, która w fatalnym stylu wystąpiła na piłkarskim Euro, a Biało-Czerwonych kilka dni temu porzucił zatrudniony zaledwie w styczniu trener Paulo Sousa.



Wiele radości przyniosły za to Igrzyska Olimpijskie w Tokio, gdzie Polacy wywalczyli 14 medali. Szczecin mógł być dumny z Patryka Dobka, a zawodnik MKL w biegu na 800 metrów zdobył brązowy krążek. - Cieszę się, że mogłem dorzucić unikatowy medal dla Szczecina - przyznał Dobek.



Równie emocjonująco zapowiadają się kolejne miesiące w sporcie. Kamil Stoch po środowym występie nie obroni co prawda wygranej w Turnieju Czterech Skoczni, natomiast już w lutym rozpoczną się zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, zajmująca obecnie drugą pozycję w lidze Pogoń powalczy o tytuł mistrza Polski, a nietypowo, bo w listopadzie wystartuje piłkarski mundial w Katarze. O tym, czy w turnieju wezmą udział Biało-Czerwoni przekonamy się w marcu.