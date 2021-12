Dodatkowa kasa na kursy busem w gminie Kobylanka

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Są pieniądze na uruchomienie dodatkowych połączeń busowych w gminie Kobylanka. Do samorządu trafi ponad 600 tys. zł z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dzięki temu mieszkańcy takich miejscowości jak Miedwiecko, Cisewo, Niedźwiedź i Bielkowo otrzymają kilkanaście połączeń ze Szczecinem i Stargardem. Wkład gminy to 85 tys. zł.



Sprawa jednak rozpoczęła się w czerwcu. Wtedy na sesji radni nie zgodzili się na pomysł dofinansowania busów. Przewodnicząca Rady Alicja Ordon mówiła, że tego typu połączenia są niepotrzebne a ludzie mają samochody.



- Radni jednak zmienili zdanie - mówiła w czwartek w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" wójt gminy Julita Pilecka. - Jednak po zebraniach wiejskich, na których mieszkańcy dopominali się o te połączenia, niekiedy przebiegało to w sposób bardzo burzliwy, radni zrozumieli, że te połączenia są potrzebne.



Przejazd z gminy do Szczecina ma kosztować 6 złotych. Za przewozy będzie odpowiadać przewoźnik, który od lat jeździ na trasie Stargard - Szczecin.



Nowe połączenia mają ruszyć w połowie stycznia.