Nowe auta elektryczne dla samorządu [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazał trzy samochody elektryczne dla Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Zakup aut, które kosztowały 426 tysięcy złotych, w stu procentach został sfinansowany ze środków Funduszu.



O tym, do jakich celów będą wykorzystywane pojazdy elektryczne mówi Marek Subocz, prezes szczecińskiego Funduszu. - Te samochody są wykorzystywane przez wydział informatyczny i wydział administracyjny. To są dwa samochody osobowe, ale również samochód większy. To już określi marszałek, do czego będzie wykorzystywany. Wiem, że te dwa wydziały już z tego korzystają.



Dzisiejsza uroczystość pokazuje, że obecny obóz rządzący pamięta o wsparciu dla samorządu województwa. Pomimo panującej opinii, że nie są przeznaczane dla nich dotacje - podkreśla Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Samorząd lokalny, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim jest jakoś prześladowany, nazwijmy to przez stronę rządzącą. Tutaj proszę bardzo, mamy dofinansowanie samochodów, które będą służyły w Urzędzie Marszałkowskim.



Do tej pory szczeciński Fundusz zakupił dla samorządów pojazdy i stacje ładowania za kwotę ponad 5 i pół miliona złotych.