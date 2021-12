Przed wyruszeniem w trasę sprawdźcie rozkład jazdy [WYKAZ ZMIAN]

Spore zmiany od 1 stycznia dla pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej.

Linia nr 81 zmieni numerację na 241, a linia nr 83 na 243. Ponadto linia nr 88 zostanie podzielona na dwie części - z numeracją dotychczasową na terenie miasta Szczecin i z numerem 244 na terenie gminy Kołbaskowo.Podobna zmiana dotyczyć będzie linii nr 70 - mówi Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.- Linia 70 zostanie podzielona na dwie linie, na linię 242, kursującą od Pargowa do placu Kościuszki oraz na linię 70, która będzie kursowała na jednokierunkowej trasie od Dworca Głównego przez plac Kościuszki do Dworca Głównego - podsumowuje Kwiecień-Zwierzyńska.Od 1 stycznia wznowione zostanie także kursowanie linii 90 na trasie z Dworca Głównego PKP przez Wały Chrobrego, Urząd Miasta, plac Kościuszki i jako przystanek końcowy ponownie Dworzec Główny PKP. Będzie to linia jednokierunkowa.