PŻM zamyka rok i chwali się wynikami

To był bardzo dobry rok dla największego polskiego armatora- Polskiej Żeglugi Morskiej.

Stawki frachtowe dla statków jakie posiada PŻM wzrosły czterokrotnie - mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.- Bardzo wysokie były stawki frachtowe na przewóz ładunków masowcami. Warto to powiedzieć "obrazowo", w momencie, kiedy rok się zaczynał, w styczniu stawki były trzykrotnie, czy czterokrotnie nawet mniejsze, niż w październiku. Przez cały 2021 rok stawki rosły i nasze statki to odczuwały - dodawał Gogol.W mijającym roku statki PŻM w niewielkim stopniu woziły węgiel, w ładowniach armatora dominowało czyste zboże.- W ładowniach naszych statków przede wszystkim królowało zboże, było go bardzo dużo na rynku. Woziliśmy je głównie pomiędzy obiema Amerykami, a Europą i Afryką Północną. Również woziliśmy duże ilości zboża z okolic Morza Czarnego, Ukrainy do Arabii Saudyjskiej - podsumowuje rzecznik PŻM.Polska Żegluga Morska ma obecnie 59 statków w tym cztery promy na liniach do Szwecji. Statki PŻM są stosunkowo nowe, średnia wieku jednostki nie przekracza 10 lat.