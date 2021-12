Co założyć na Sylwestra? Jaką się uczesać? Sprawdziliśmy najnowsze trendy! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Fale, loki na głowie i rozświetlenie twarzy, dekoltu oraz ramion - takie stylizacje będą dominowały podczas imprez sylwestrowych.

Zapytaliśmy profesjonalistów o propozycje na makijaż i fryzury dla pań. Ci z Akademii Fryzjerskiej Gawęcki podkreślają, że pewne rzeczy mimo upływu lat nie wychodzą z mody.



Styliści dodają do nich jednak nowe elementy.



- Robię taką szybką, "domówkową" fryzurę, którą może sobie zrobić każda klientka. To są takie "twisty", loki. Można je robić na różne sposoby, ja na przykład robię je lokówką. Można też robić je prostownicą, można robić to szczotką, na "wałki". Naprawdę sposobów jest bardzo dużo, ale ten, którym ja robię jest najszybszy - opisywał stylista Krystian Gawęcki.



- Cały czas jest modny błysk, mocne rozświetlenie, dużo brokatu, mocne "glow". Musimy użyć pigmentów i brokatów - dodaje makijażystka Agnieszka Noska.



Propozycje sylwestrowych stylizacji, które zaprezentowała modelka Martyna Grels, możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęć. Przedstawione suknie pochodzą z Salonu Mody Madonna w Szczecinie.