Sprawdziliśmy w co "klikaliście" najczęściej w 2021 roku

To był dobry rok dla naszej strony internetowej, jesteście też z nami w mediach społecznościowych.

Naszą stronę przez ostatnie 12 miesięcy odwiedzaliście 2 mln 200 tysięcy osób. Mamy prawie 4,5 mln użytkowników. Z kolei na Facebooku przybyło nam 15 tysięcy obserwujących. Teraz jest was 114 tysięcy!Informacja, którą w mijającym roku czytaliście najczęściej, to relacja z tragedii w Żydowcach w Szczecinie. W listopadzie przy ulicy Srebrnej doszło do wybuchu gazu. Dom zawalił się w jednej chwili. Na miejscu był nasz reporter, który chwilę po tragedii rozmawiał z sąsiadem poszkodowanej rodziny, który ratował ją spod gruzów.- Osobiście wyciągałem dziewczynkę jako pierwszą – relacjonował.Chętnie czytaliście, także happy end historii zaginionej Claudii ze Szczecina. Dziewczyna wyszła z domu w nocy z 3 na 4 listopada i nie było z nią kontaktu. Odnalazła się po dziewięciu dniach, była w Niemczech. Mama Claudii w rozmowie z reporterem Radia Szczecin dziękowała wszystkim, którzy pomogli w odnalezieniu jej córki, szczególnie policji.Zainteresowała Was też informacja o hitowym transferze Pogoni Szczecin. Poinformowaliśmy Was, że do Portowców dołączy Kamil Grosicki.- Wracam do domu, ja i moja rodzina – tak piłkarza ogłosił swoją przeprowadzkę do Szczecina.Razem z nami cieszyliście się też z postępów Felka. To niepełnosprawna świnia, która jako pierwsza w Polsce dostała wózek na kółkach, bo ma niesprawne tylne racice. Materiał znajdziecie pod tym linkiem.





Dziękujemy, że jesteście z nami!