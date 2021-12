Co wydarzyło się w Kościele w 2021 roku? Przypominamy ważne wydarzenia

Nowe sanktuaria w archidiecezji, beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego, wreszcie rozpoczęty przez papieża synod to najważniejsze wydarzenia mijającego roku w Kościele Powszechnym i na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Trzy nowe sanktuaria powstały w Szczecinie, Chojnie i Kobylance. Te ostatnie jako dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, która była jednym z główych wydarzeń tego roku. Cudowne uzdrowienie pochodzącej z Przybiernowa siostry Nulli za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego, posłużyło jako cud na drodze do ogłoszenia go błogosławionym Kościoła Katolickiego.- W związku z tym siostry modliły się o cud za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego, również ja i moi bliscy. Bóg wysłuchał tego wołania. Dziś doświadczam tej radości, że Kościół uznał to wydarzenie i potwierdził decyzja papieża Franciszka - przyznaje siostra NullaJednym z głównych wydarzeń było też rozpoczęcie przez papieża synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. W grudniu wprowadzono też dekret Episkopatu Polski, który daje możliwość udzielania Komunii Świętej przez kobiety. To jednak już decyzja biskupa miejsca - mówi ks. dr Krzysztof Łuszczek, rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.- Jeżeli jest taka potrzeba i kościół tak rozeznaje, to jest taka możliwość. Od 12 grudnia bieżącego roku, także żeby kobiety mogły te posługę przyjmować, ale o ile będzie to potrzebne, to zależy już od rozeznania konkretnych kościołów lokalnych i ich biskupów - mówi ks. dr Łuszczek.W mijającym roku pożegnaliśmy też zmarłych biskupa seniora Jana Gałeckiego i opiekuna młodzieży i wspólnot neokatechumenalnych ks. Piotra Leśniaka.