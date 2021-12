Sylwester w Zakopanem, Berlinie, a może w Szczecinie?

W górach, z książką czy w klubie? Dzisiaj witamy Nowy Rok. Większość z nas ma już gotowy plan na wieczór.

Spytaliśmy znanych mieszkańców z naszego regionu gdzie oni będą o północy.- W tym roku spędzamy Sylwestra z rodziną i ze znajomymi w Zakopanem. Będą spacery, fajerwerki, żeby też dzieci miały z tego frajdę - mówi piłkarz Pogoni Szczecin Kamil Grosicki- Spotkamy się z przyjaciółmi, może pojedziemy do Berlina, póki co jeszcze nie wiem co będziemy robić. Mam kilka sukienek, mam kilka opcji. Mam swoje dwa, trzy typy kreacji więc wyskoczę z dresu i wskoczę w sukienkę - mówi projektantka mody Sylwia Majdan.- Ja podejmuję taką decyzję na ostatnią chwilę. Plany nie są skonkretyzowane, ale na pewno nie będą to jakieś wielkie sale balowe. Ostatnio dostałem ciekawe opowiadania, których autorem jest mój brat i pewnie tym się zajmę - dodaje politolog, profesor US Maciej Drzonek.W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie odbędzie się Miejski Sylwester na Jasnych Błoniach.Alternatywę oferuje m.in. Teatr Polski w Szczecinie z programem spektakli oraz Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, która organizuje koncert jednego z najbardziej interesujących kompozytorów oper - Gioacchino Rosinniego.