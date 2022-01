Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Poprawić swoją formę, zaoszczędzić pieniądze na wymarzone wakacje, czy rzucić nałóg. To tylko kilka z najczęstszych postanowień noworocznych. A jakie mają szczecinianie?

- Za stary na postanowienia jestem. - Postanowiłam sobie więcej czytać. - Wszystko się spełnia na bieżąco. - Może częściej chodzić na łyżwy. - Trochę podnieść poprzeczkę jeśli chodzi o samodyscyplinę w kwestii aktywności ruchowej na świeżym powietrzu - mówili mieszkańcy Szczecina.



Jak mówiła w naszej audycji "Radio Szczecin na Wieczór" dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, postanowienia na nowy rok są pewną formą placebo.



- Bym nawiązała do tego magicznego myślenia. Nam się wydaje, że to jest taka magiczna różdżka. Przychodzi nowe, nowy obrót Ziemi wokół Słońca się zaczyna i to daje nam ten optymizm - mówiła Jarczewska-Gerc.



Z badań CBOS wynika, że blisko połowa Polaków planuje noworoczne zmiany, lecz jedynie ok. 10% z nich je realizuje.