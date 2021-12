Ekonomiczne podsumowanie roku 2021

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pomimo epidemii, to był rok wzrostu gospodarczego - tak ocenia minione 12 miesięcy ekonomista Jarosław Korpysa.

Rosły tez płace, ale także inflacja.



- Z jednej strony mamy wzrost PKB, cały czas tendencja wzrostowa wzrostu gospodarczego. Z drugiej mamy wzrost stóp procentowych. Tak bardzo rynek finansowy i również pracy oczekiwał na to. Z trzeciej strony mamy wzrost inflacji, ale również płac, wynagrodzeń w gospodarce. No i spadek bezrobocia - mówi ekonomista.



Mijający rok to był czas wielkich inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Cały czas trwa budowa fabryki polimerów w Policach oraz gazociągu Baltic Pipe - przypomina Jarosław Korpysa.



- Cieszy nas chociażby zapowiedź przetargu na Obwodnicę Szczecina. Ona jest niezbędna nie tylko dla mieszkańców czy turystów, ale przede wszystkim dla firm logistycznych. Także ukończenie tunelu w Świnoujściu i udrożnienie toru wodnego do 12,5 metra - mówi ekonomista.



W przyszłym roku nadal będą rosły stopy procentowe. Może do tego dojść już w styczniu. Wszyscy mają nadzieję, że spadnie inflacja.