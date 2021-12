Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

"Kaczkomaty" to specjalne urządzenia, które wydają porcje ziarna m.in. dla kaczek, łabędzi czy wróbli.

Chodzi o to by ci, którzy chcą im pomoc, nie dokarmiali ich chlebem. To specjalna mieszanka m.in. ze słonecznikiem, kukurydzą i prosem - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" Marzena Białowolska z Fundacji Dzikich Zwierząt.



- Będzie osoba odpowiedzialna za uzupełnianie ziarna, będą cały czas świeże. Wierzę w to, że zadbamy wszyscy o to, żeby to nie zostało zepsute i by funkcjonowało jak najdłużej - mówiła Białowolska.



Porcja ziarna ma kosztować dwa złote. Pieniądze zostaną przeznaczone na kolejne zakupy pożywienia. "Kaczkomaty" udało się kupić dzięki pomocy finansowej jednego z deweloperów budującego osiedle w Szczecinie-Dąbiu.



Urządzenia staną jeszcze w styczniu m.in. przy jeziorach Głębokim i Dąbiu.