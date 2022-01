Ekspert: wyższe mandaty na pewno wpłyną na to, że ludzie będą jeździć wolniej

Nowy taryfikator na pewno utemperuje zachowania kierowców - ocenia Łukasz Zboralski, ekspert i redaktor naczelny portalu brd24.pl.

Od 1 stycznia za przekroczenie prędkości np. o 30 km na godzinę kara może wynieść co najmniej 800 zł, łamanie zakazu wyprzedzania tysiąc, taka sama kara grozi za prowadzenie roweru w stanie po spożyciu alkoholu.Będzie bezpieczniej - mówił Łukasz Zboralski w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji.- Jeśli ludzie będą mieli świadomość, że dużo szybsza jazda będzie zagrożona od razu wysoką karą, minimum 800 zł, a potem to rośnie aż do 2,5 tysiąca złotych, a przy recydywie do 5 tys., to na pewno wpłynie na to, że będą jeździć wolniej - mówił Zboralski.Policjanci nadal zachowują prawo do pouczeń - dodał ekspert.- Nie muszą od razu wystawiać wysokiego mandatu i nie będą tego robić, jak było do tej pory. Tutaj mamy inny problem, że policja nie ma własnego systemu, w którym odnotowuje pouczenia - mówił ekspert.Według wstępnych danych policji, w mijającym roku było mniej ofiar i wypadków na drogach niż w poprzednich latach. Nadal jednak nie zmniejsza się problem nietrzeźwych kierujących.