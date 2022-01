Najspokojniejszy od lat Sylwester ratowników medycznych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miniona noc sylwestrowa była jedną ze spokojniejszych w ostatnich latach - oceniają zachodniopomorscy ratownicy medyczni.

Od godziny 19.00 w piątek do godziny 7.00 w sobotę udzielali oni pomocy medycznej 420 razy. W analogicznym okresie ubiegłego roku tych interwencji było 600.



Podczas minionego zachodniopomorskiego dyżuru ratownicy medyczni byli najczęściej wzywani do osób będących pod wpływem alkoholu, które doznały urazów głowy i kończyn na skutek upadku - mówi Paulina Heigel z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.



- Najpoważniejsze tego typu zdarzenie miało miejsce podczas zabawy sylwestrowej w Warnicach, gdzie z wysokości ok. 3 metrów spadł 22-letni mężczyzna. Trafił do szpitala z urazem barku i głowy. Urazu głowy doznał także 23-latek, który wypadł z okna z wysokości kilku metrów w Podańsku w powiecie goleniowskim - mówi Heigel.



Paulina Heigel dodaje, że minionej nocy niewiele było też zgłoszeń związanych z odpalaniem fajerwerków czy petard.



- Dwie najpoważniejsze tego typu interwencje miały miejsce w Tanowie i Rurzycy, w obu przypadkach dorośli mężczyźni doznali urazu oka. Po wybuchu petardy urazu ręki doznał 13-letni chłopiec w Resku, natomiast ta interwencja nie miała miejsca w nocy, a 31 grudnia przed godziną 17 - mówi Heigel.



Minionej nocy ratownicy medyczni nie odnotowali też żadnego poważnego wypadku komunikacyjnego.