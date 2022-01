Trwa przetarg i projektowanie dróg Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Gmina Kołbaskowo jest najbardziej zaawansowaną gminą pod względem inwestycji, które mają włączyć drogi lokalne do Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Jedną z dróg jest przed wyłonieniem wykonawcy, na drugą szukamy projektanta - mówi Małgorzata Szwarc, wójt gminy Kołbaskowo.- Jesteśmy teraz na etapie przetargu dla jednej drogi - obwodnica Ostoi od ulicy ze Szczecina Zbójnickiej do drogi na Rajkowo. I w trakcie projektowania drugiej drogi, od Rajkowa do węzła Będargowo. W ten sposób będziemy włączać nasze tereny do nowej obwodnicy - mówi Szwarc.To duże inwestycje obciążające budżet gminy.- Też będą duże inwestycje, bo każda to jest niestety powyżej 20 milionów złotych. Będziemy się starali w jakiś sposób zabiegać o dofinansowanie z różnych możliwych źródeł. Mamy nadzieję, że niedługo te środki unijne zostaną uruchomione i będą możliwe do wykorzystania. Mamy też nadzieję na budżet państwa i jakieś możliwości, które się otworzą przy realizacji tej inwestycji - mówi wójt gminy Kołbaskowo.Rzad przeznaczył na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina ponad 400 milionów złotych. Pieniądze te mają być przeznaczone na projekt i wykup terenów. dojazdy do węzłów obwodnicy ich budowa leży w kompetencjach gmin.