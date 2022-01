Prezydent Andrzej Duda podsumował rok 2021

W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda podsumował najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku.

Wskazał przede wszystkim, że mimo pandemii koronawirusa polska gospodarka wróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu, a rząd kontynuuje ważne inwestycje strukturalne.Prezydent zwrócił również uwagę na kwestie bezpieczeństwa Polski, w szczególności na skuteczne odparcie ataku hybrydowego ze strony Białorusi. Podkreślił, że bezpieczeństwo naszego kraju wiąże się ściśle z bezpieczeństwem w całym regionie i całej Europie. Przypomniał, że działania Polski związane z tą kwestią spotkały się ze zrozumieniem i poparciem innych państw."Polska jest wiarygodnym partnerem w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Pamiętajmy, że to, co nas Polaków łączy jest mocniejsze i trwalsze niż to, co nas dzieli" - powiedział prezydent Andrzej Duda.Zaapelował również o porozumienie ponad podziałami i wspólne działanie na rzecz dobra naszego kraju. Przypomniał też, że nasze działania mają znaczący wpływ na to, jak szybko pokonamy pandemię koronawirusa.