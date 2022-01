Olbrzymi korek na A6. Podpowiadamy jak go ominąć [AKTUALIZACJA]

Potężny korek na autostradzie A6 od strony Goleniowa do węzła Kijewo.

Godz. 15.00

Ogromny korek stoi na drodze S3 przed węzłem Kijewo od strony Świnoujscia. Samochody zatrzymują się już w Kliniskach. Powodem utrudnień jest zwężenie jezdni na węźle Kijewo i powroty z noworocznego weekendu. Nieco szybciej można dojechać do Szczecina przez Kliniska i Pucice. Tutaj początkowo korek zwalnia ruch na szczecińskiej przed Pucicami, dalej już do Dąbia jedziemy bez większych przeszkód.



Godz. 13.00

Potężny korek na autostradzie A6 od strony Goleniowa do węzła Kijewo. Zator zaczyna się już na wysokości Klinisk Wielkich, a więc ma ponad 10 kilometrów długości. Jeśli chcecie go uniknąć to zjedźcie właśnie w Kliniskach, gdzie przez Pucice i Załom dojedziecie do Dąbia. Oczywiście tam też postoicie w korku, ale możecie zaoszczędzić nawet godzinę w stosunku do tego co dzieje się na S3 i A6.



Stoi też ulica Turystyczna między Czarną Łąką a Pucicami. Korek również na ulicy Goleniowskiej.



Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad korek spowodowany jest pracami na węźle Kijewo, te potrwają do wieczora.



Trwa też fala poświątecznych i posylwestrowych powrotów.