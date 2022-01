"Jeśli Kościół będzie kolejną organizacją pozarządową, to będzie zostawiany przez ludzi"

Jeśli kultu Bożego nie dopilnujemy, albo zaniedbamy, to zawsze to uderzy w inne obszary życia Kościoła - mówi abp Andrzej Dzięga.

Metropolita szczecińsko-kamieński w wywiadzie dla Radia Szczecin wskazując na powody, dla których młodzież nie wraca po pandemii do Kościoła zaznacza, że młodzi zawsze czują wyraziście i zawsze szukają wiarygodności Kościoła tam, gdzie ona jest i powinna być najsilniejsza, czyli w sprawach czysto duchowych, w sprawach kultu Bożego.Kościół na pierwszym miejscu powinien być środowiskiem wiary i przestrzenią kultu Boga - powiedział abp Andrzej Dzięga.- Jeśli Kościół będzie jedną z kolejnych organizacji pozarządowych, do spraw wolontariatu, charytatywnych, kulturowych, edukacyjnych, to będzie zostawiany przez ludzi, bo inne fundacje i towarzystwa zrobią to lepiej i bardziej precyzyjnie - mówił Dzięga.Metropolita szczecińsko-kamieński zaznaczył, z czego mogą wyrastać inne aktywności w Kościele.- Dopiero z przestrzeni kultu Boga, modlitwy, liturgii z eucharystią na czele, wyrasta potem postawa w której jest i otwarcie na drugiego człowieka, troska o rodzinę, biednych, migrantów i o sprawy społeczne - mówił Dzięga.Cała rozmowa z arcybiskupem w niedzielnej audycji katolickiej " Religia na fali ".