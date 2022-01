Wyzwanie dla polskiego rolnictwa: Konkurować jakością

Budowanie konkurencyjności wobec Chin i USA to najważniejsze wyzwanie dla rolnictwa w tym roku - uważa dr Andrzej Malkowski.

- Trzeba jednak przekonać konsumentów, że nie zawsze tańsze oznacza lepsze - przekonywał Malkowski w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi". - Na pewno możemy konkurować jakością. My musimy znaleźć swoje miejsce przy wielkim światowym stole. Wydaje się, że jedyną szansą na to jest pójście w kierunku wysokiej jakości produktów o wysokim poziomie przetworzenia, ale w tym także produktów ekologicznych. Musimy uciekać do przodu, musimy się zmieniać. Albo zmienić mentalność konsumentów. Jeżeli oni nie będą kupować najtańszej żywności sprowadzanej z zewnątrz, to być może moglibyśmy funkcjonować w starym układzie.







Zdaniem ekonomisty z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, europejskie - także polskie - rolnictwo powinno nastawić się na walkę o klienta jakością, bo produkty ze Stanów i Azji są zdecydowanie tańsze.Kolejnym wyzwaniem dla rolników - zdaniem eksperta Radia Szczecin - będzie dostosowanie upraw i hodowli do zmian klimatycznych.Więcej komentarzy, ocen i analiz dotyczących rolnictwa można znaleźć w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi"