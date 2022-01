Wielki sukces "Paczuszki dla Maluszka"

Wielki sukces akcji "Paczuszka dla Maluszka". Szczecińska Fundacja Małych Stópek zebrała artykuły o wartości ponad 10 mln złotych, które trafią do potrzebujących samotnych mam z dziećmi.

To wynik kilkakrotnie wyższy niż w ubiegłym sezonie.- Akcja polega na zbiórce artykułów kosmetycznych dla dzieci - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. - Kierujemy ją do kobiet w ciąży tak, aby oczekując swojego maleństwa, były zaopatrzone w to wszystko, co jest potrzebne dla dziecka, ale także kierujemy do tych wszystkich miejsce, gdzie są małe dzieci. Przede wszystkim domy samotnej matki, hospicja perinatalne, stacjonarne, ośrodki przedadopcyjne i wiele innych różnych miejsc, gdzie są małe dzieci.W akcję zaangażowało się około 1,5 tysiąca koordynatorów w całej Polsce - dodaje Anna Piotrowska z Fundacji Małych Stópek. - To ponad dwa tysiące choinek, które stanęły w różnych miejscach. Niektórzy organizatorzy organizowali akcję w kilku miejscach i to nie były tylko parafie i placówki oświatowe, ale również restauracje, kawiarnie, zakłady kosmetyczne, a nawet muzeum i zoo.Więcej informacji na stronie paczuszkadlamaluszka.pl i w poniedziałkowym magazynie "Wszystko na Gorąco".