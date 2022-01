Nowe obostrzenia we Francji

"Francuskie władze, które tak szybo potępiły Polskę, nie chcą akceptować ingerencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestie suwerenności" - stwierdził francuski ekspert, i dodał, że "polski Trybunał Konstytucyjny niczego nie wymyślił". Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

We Francji wchodzą dziś w życie nowe obostrzenie w związku z piątą fali pandemii, spowodowaną wariantem omikron koronawirusa.

Rząd przywrócił obowiązek noszenia maseczek ochronnych na zewnątrz i zmienił zasady samoizolacji. Nowe przepisy mają pozwolić na uniknięcie paraliżu kraju, w którym notowane są rekordowe liczby nowych zakażeń.



Od dziś w wielu miastach we Francji, między innymi w Paryżu, Marsylii i Lyonie, obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych na zewnątrz i w miejscach ogólnodostępnych - na przykład w instytucjach kultury, miejscach kultu, szkołach oraz w środkach transportu. Rząd zaznaczył, że przepis ten dotyczy również dzieci powyżej 6. roku życia. Do tej pory z obowiązku noszenia maski były zwolnione osoby poniżej 11 lat.



Władze wprowadziły również zakaz sprzedaży i konsumpcji żywności i napojów w transporcie publicznym. Nowe przepisy dotyczą także masowych imprez. Od dziś może w nich uczestniczyć maksymalnie 2 tysiące osób w pomieszczeniach i 5 tysięcy osób na wolnym powietrzu. Koncerty z publicznością na stojąco są zakazane.



Rząd poinformował też o skróceniu z 17 do 7 dni samoizolacji dla osób zaszczepionych - niezależnie od wariantu koronawirusa, którym się zaraziły. Osoby niezaszczepione pozostaną w izolacji 10 dni. Kwarantanna może zostać skrócona o dwa dni dla pacjentów, którzy otrzymają negatywny wynik testu.



Od kilku dni francuscy eksperci ostrzegają, że duża liczba osób na kwarantannie może doprowadzić do dezorganizacji społeczeństwa, szczególnie w strategicznych sektorach. W ostatnich dniach we Francji odnotowano ponad 200 tysięcy nowych zakażeń dziennie.