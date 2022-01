Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga pasażerowie szczecińskiej komunikacji miejskiej. Mamy przerwę w kursowaniu tramwajów w kierunku pętli Turkusowa.

- Stoję na trasie tramwajów ponad 20 minut na ulicy Turkusowej - dzwoni nasz słuchacz. - To jest małe miki, ale jest tam jakaś dyżurka. Po co cała elektronika, skoro nic nie wiemy, co się stało.



Przerwa w kursowaniu tramwajów spowodowana jest awarią siódemki, która utknęła na ulicy Gdańskiej w okolicy parkingu park & ride.