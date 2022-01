To pieniądze, które mają zostać w ich kieszeniach - wyjaśniał poseł Prawa i Sprawiedliwości - dzięki założeniom Polskiego Ładu.

Leszek Dobrzyński w "Rozmowach pod Krawatem" zwracał uwagę, że założenia Ładu pomogą m.in. zniwelować skutki rosnącej inflacji.- To naprawdę jest gruby zeszyt rozmaitych rozwiązań, to są grube miliardy, które zostaną w rękach, na kontach i w kieszeniach podatników. A potem zostaną wydane, będą więc służyły wzrostowi naszej gospodarki. I to jest naprawdę, mam nadzieję, że system, który mam nadzieję, dalej wspomoże naszą gospodarkę w celu dalszego wzrostu - tłumaczył Dobrzyński.Według wyliczeń rządu, dzięki założeniom polskiego ładu w portfelach Polaków ma zostać prawie 17 miliardów złotych.