Ferie z Terytorialsami

Fot. WOT Mat. WOT Fot. WOT Fot. WOT

Ferie nad morzem - na poligonie i w koszarach. Zachodniopomorska Brygada WOT z myślą o studentach, pełnoletnich uczniach i ich rodzicach oraz nauczycielach, przygotowała specjalną propozycję szkolenia przygotowującego do wstąpienia w szeregi Terytorialsów.

Szkolenie w Trzebiatowie odbywać się będzie podczas ferii zimowych, przypadających w tym roku w naszym województwie od 31 stycznia do 13 lutego. W ubiegłym roku z projektu „Ferie z WOT” skorzystało w Polsce kilkaset osób.



Osoby, które dotychczas nie miały do czynienia ze służbą wojskową, przejdą szesnastodniowe szkolenie podstawowe, które przybliży zasady żołnierskiego zachowania, taktykę i podstawowe umiejętności niezbędne do obsługi sprzętu wojskowego, w tym strzelania.



Po pierwszym tygodniu ferii dołączą „rezerwiści” - dla niech przygotowano ośmiodniowe szkolenie uzupełniające. Całość zakończy uroczysta przysięga.



Żołnierzem WOT może zostać każdy pełnoletni, niekarany obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Zainteresowani szczegóły znajdą na stronie WOT-u. Do tej pory na bezpłatne szkolenie w ferie zgłosiło się już kilkadziesiąt osób.