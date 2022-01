Fot. pixabay.com / Fran__ (CC0 domena publiczna)

Dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli czworonogów. W Szczecinie od nowego roku nie obowiązuje już opłata za psa.

Do tej pory wynosiła 50 złotych rocznie, ale większość właścicieli została z niej zwolniona.



Były to osoby powyżej 60. roku życia, posiadacze psów asystujących, wykastrowanych oraz przygarniętych ze schroniska. Zmiany te spowodowane są niskimi wpływami do budżetu miasta z tego tytułu.