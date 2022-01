Fundacja Małych Stópek znowu pomaga najmłodszym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

10 mln złotych trafi do samotnych matek z dziećmi. "Paczuszka dla maluszka", czyli zbiórka artykułów kosmetycznych, to akcja organizowana przez szczecińską Fundacje Małych Stópek.

Akcja kierowana jest do kobiet w ciąży, ale i tych, które urodziły, jednak żyją w złych warunkach.



Wynik zbiórki przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania - mówił prezes fundacji ks. Tomasz Kancelarczyk.



- Ten sukces jest wielokrotnie wyższy w tym roku niż poprzednim, gdyż ta akcja była odpowiedzią na to, co się działo wówczas na ulicach. To jest pomoc kobietom, które urodziły dzieci, ale także i tym, które są w ciąży. Chodzi o to by one miały tę perspektywę pomocy. My o tej pomocy nie mówimy, my ją organizujemy - przekonywał Kancelarczyk.



Zakupiono ponad 100 palet z chemią gospodarczą.



- Wszystkie domy samotnej matki w Polsce, także i hospicja prenatalne, i stacjonarne ośrodki przed-adopcyjne, zostały tak sowicie zaopatrzone w te artykuły, które dla tych małych dzieci nie tylko były na święta, ale także wystarczą do następnych Świąt Bożego Narodzenia - opowiadał Kancelarczyk.



W tym roku, akcję wspierało około 1,5 tysiąca koordynatorów w całej Polsce, a

miejsc z choinkami fundacji było 2000.



- Ci, którzy chcą taką paczuszkę z takimi artykułami przekazać, zabierają z choinki symboliczną bombkę, tam są namiary też na fundację i w ten sposób one trafiają do fundacji, albo też bezpośrednio przywożone są przez koordynatorów do tych placówek - tłumaczył Kancelarczyk.



9. edycja akcji "Paczuszka dla maluszka" potrwa do 6 stycznia.