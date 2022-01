Pomagają nie tylko samotnym matkom, ale też biednym i niepełnosprawnym

Fundacja Małych Stópek pomaga nie tylko samotnym matkom i dzieciom. Właśnie podsumowała świąteczną pomoc dla starszych, ubogich i niepełnosprawnych.

Dla osób starszych i potrzebujących zorganizowano "Paczkę dla ubogiego" - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. - W tym roku udało się nam sporządzić i przekazać blisko pięć tysięcy paczek. To pięć tysięcy osób, które doświadczyły radości z tego, że ktoś o nich pamięta i chce ich na święta obdarzyć prezentem.Druga akcja to "Tak niewiele" skierowana do osób z niepełnosprawnością intelektualną z Domów Pomocy Społecznej. - Sama nazwa mówi, jakie to były prezenty. Takie były życzenia tych osób. Udało się nam zorganizować w tym roku 1650 takich prezentów. To zachęca nas do tego, by zwielokrotnić pomoc w następne święta, aby jeszcze więcej osób doświadczyło radości z udzielanej pomocy.Pomagać można cały czas, a szczegółów szukać na fundacjamalychstopek.pl