Wspiera polskich żołnierzy, a spółdzielnia chce go ukarać [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Wywiesił baner z wyrazami wsparcia dla polskich żołnierzy, spółdzielnia mieszkaniowa każe go zdjąć.

To sprawa pana Henryka Urbańskiego, który mieszka przy ul. Brązowej na osiedlu Bukowym. Na balustradzie balkonu zawiesił baner #muremzapolskimmundurem. Spotkały go z tego powodu konsekwencje.



- To wyraz szacunku i patriotyzmu - mówi pan Henryk Urbański. - Jest to wielki szacunek dla ludzi, którzy stoją na granicy polsko-białoruskiej. Służba to jest służba. Należy się za nią wielki szacunek.



Pana Henryka wspierają mieszkańcy innych osiedli, którzy dziś pod jego blok przyszli z biało-czerwonymi flagami. - Młodzież niech patrzy i jakieś wzorce bierze od patriotów. To tylko chwalić takie coś. Tam też wisi baner i nikt nie nakazuje go zdjąć.



Zdaniem Pana Henryka to zemsta za to, że zgłasza do spółdzielni usterki.



Józef Karbowniczyn, prezes spółdzielni mieszkaniowej Dąb odpowiada, że to nie jest osobista sprawa: - Wszystko to, co na zewnątrz budynku jest częścią wspólną, żeby coś wieszać, potrzeba zgody wszystkich. Jak to miasto by wyglądała, gdyby każdy wieszał na zewnątrz to, co sobie chce zawiesić?



Decyzją spółdzielni pan Henryk musi zdjąć baner do 10 stycznia.



- Nie zdejmę, odwołam się i będę go trzymał dalej - tak odpowiada Pan Henryk.