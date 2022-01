Fot. pixabay.com / RitaE (CC0 domena publiczna)

Od pierwszego stycznia można składać wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy. Program wsparcia rodzin cieszy się powodzeniem, tylko w ciągu pierwszej doby Polacy złożyli wnioski na ponad 70 tys. dzieci.

To świadczenie jest potrzebne dla wyjścia z niskiej dzietności polskich rodzin - powiedziała na antenie naszego radia minister Marlena Maląg. Rodzinny kapitał opiekuńczy to program, do którego przystąpić mogą rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.



Sposób wypłacenia świadczenia zależeć będzie od rodziców i opiekunów dzieci - wyjaśniała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.



- Rodzice będą mogli podjąć decyzję, czy pobierają świadczenie przez rok po 1000 zł, czy przez dwa lata po 500 złotych - mówiła Maląg.



Dodała, że nowe świadczenie nie podlega opodatkowaniu, ani nie ma wpływu na dotychczas pobierane zapomogi.



- Przede wszystkim świadczenie 500 plus dalej będzie świadczeniem powszechnym. Jest ono potrzebne dla wyjścia też z pułapki niskiej dzietności - mówiła minister.



Zdaniem Polaków, wsparcie finansowe dla rodzin jest potrzebne. - Bardzo dobre. Nie mi, ale młodym się przyda. - Jakieś pieniądze zawsze się przydadzą.



Maksymalna kwota dofinansowania to 12 tys. zł.