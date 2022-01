Nowy ołtarz powstanie w kaplicy szczecińskiego sanktuarium [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowy ołtarz powstanie w kaplicy wieczystej adoracji w szczecińskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Autorem projektu jest szczeciński artysta Wiesław Raczewski.

Kaplica doczeka się renowacji po prawie 40 latach - mówi ks. proboszcz Jarosław Staszewski. - Cel jest potrójny. Po pierwsze, żeby w kaplicy wieczystej adoracji stworzyć nowy, potrzebny tam od dawna ołtarz. Po drugie, żeby obraz Jezusa Miłosiernego nie był na boku, na ścianie zawieszony, ale żeby był w centrum i żeby wykorzystać zabytkowe rzeźby, które kiedyś temu celowi właśnie służyły, a przestały służyć 50 lat temu.Kaplica wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu powstała 60 lat temu. Sanktuarium jest otwarte przez cały dzień i jak mówią duchowni, jest nieustanna możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Kościół stał się jednym z najbardziej uczęszczanych w mieście. A w konsekwencji wyniesiony do rangi sanktuarium.Wierni bardzo cenią sobie kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.- Przychodzę bardzo często, doświadczam opieki Bożej i myślę, że ta kaplica tak bardzo przyciąga, bo tu zostawiamy serce. Każdy o tym wie, że tu są adoracje i jak przyjeżdżam do Szczecina to korzystam - mówią wierni.Renowacja kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie jest finansowana z pieniędzy parafii i składek wiernych.