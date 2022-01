"Polski Ład ma pchnąć Polskę ku rozwojowi"

Zerowy PIT dla osób powracających z zagranicy czy ulgi dla firm zajmujących się innowacyjną produkcją to niektóre założenia Polskiego Ładu, które mają pchnąć polską gospodarkę do przodu.

Polski Ład to wzajemnie uzupełniający się plan - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - To komplementarny plan, który ma pchnąć Polskę dalej ku dobremu tempu rozwoju. To jest plan, który ma nie tylko zadośćuczynić np. emerytom, ale ma objąć wiele rozmaitych zawodów i ma wpłynąć np. na konkurencyjność naszej gospodarki, na jej innowacyjność.Niektóre założenia Polskiego Ładu chwalił także poseł PSL Koalicja Polska Jarosław Rzepa. - Kwota wolna od podatku zwiększona jak najbardziej tak. Zresztą to jest trochę realizacja naszego sztandarowego pomysłu z kampanii wyborczej. Mówimy o emeryturze bez podatku, na którą osoby do 2500 zł się załapią. Druga sprawa to drugi próg. Jak najbardziej uważam, jest dobrym rozwiązaniem, które zostało zaproponowane - powiedział Rzepa.Polski Ład podwyższa kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych, wprowadza wsparcie dla rodzin, znosi także podatki dla większości emerytów.