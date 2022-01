Rusza pilotażowy program Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia.

Bierze w nim udział 10 ośrodków w kraju. W Szczecinie rodzice po pomoc mogą zgłosić się do poradni przy Klonowica 1A.



Dzieci zostaną najpierw zdiagnozowane, później będą mogły brać udział w terapii indywidualnej i grupowej.



By wziąć udział w leczeniu nie potrzeba skierowania, wystarczy zgłosić się do placówki. Czas trwania terapii dostosowany jest do pacjenta. Może wynieść nawet ponad 12 tygodni.



Program pilotażowy potrwa do końca czerwca 2023 roku.