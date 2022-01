Będzie remont nabrzeża w kołobrzeskim porcie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeski port doczeka się remontu kolejnego nabrzeża. Inwestycja poprawi warunki pracy lokalnych rybaków.

Ostatni odcinek nabrzeża w kołobrzeskim porcie rybackim czeka na remont. Inwestycja ma kosztować około 10 milionów złotych.



Chodzi o Nabrzeże Barkowskie, z którego korzystają kołobrzescy rybacy. Jego długość to 170 metrów, a wraz z nim modernizacji doczeka się plac składowy o powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych.



Artur Lijewski, prezes Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu mówi, że dzięki tej inwestycji znacznie poprawią się warunki pracy rybaków.



- Jest to kropka nad "i" jeżeli chodzi o remont nabrzeża, ponieważ jest to ostatni element infrastruktury, który należy do Zarządu Portu, a nie został jeszcze wyremontowany - mówi Lijewski.



Do Zarządu Portu wpłynęły już dwie oferty na wykonanie tego zadania. Tańsza to 9,5 mln zł, a droższa przewiduje wykonanie prac za 10,5 mln zł.



Urzędnicy wkrótce zdecydują, kto zajmie się tym zadaniem, a termin realizacji inwestycji przewidziano do czerwca 2023 roku.