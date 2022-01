Rozbudowa dróg w Przybiernowie z rządowym dofinansowaniem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przybiernów się rozrasta, budowane są nowe domy i potrzeba do nich dróg - mówi wójt gminy. Jedna z nich została przebudowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Chodzi o ulicę Polną, która ma ponad 300 metrów. Powstał też nowy chodnik i zamontowano latarnie.



Mamy coraz więcej mieszkańców, dlatego inwestycja jest bardzo potrzebna - mówi Lilia Ławicka, wójt gminy Przybiernów.



- Mamy nowych mieszkańców, tam na końcu jest też dojazd do przepompowni, ale łączy się ona z drogą powiatową na ul. Mieszka. Powstały tu dwie piękne drogi, te z Funduszu Rozwoju Dróg i powstaje nowe osiedle - mówi Ławicka.



Dla takich gmin jak Przybiernów, takie inwestycje są bardzo ważnym krokiem - mówił Leszek Dobrzyński, poseł PiS.



- Ci, którzy myślą, że to tylko autostrady i drogi szybkiego ruchu, to nie. Takie miejsca też mają wielkie znaczenie dla społeczności lokalnych i chyba to wsparcie, które spływa, jest niezwykle istotne. Gminy, zwłaszcza te bez wielkich dochodów, nie dałyby sobie rady z tymi zadaniami i stąd ta pomoc rządowa ma tak wielkie znaczenie - mówi Dobrzyński.



Przebudowa drogi kosztowała 800 tysięcy złotych, połowa pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.