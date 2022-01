Historia Gryfina we wspomnieniach pionierów miasta [WIDEO]

Gryfińskie Archiwum Mówione jako nowy sposób na poznanie powojennej historii miasta. Wyjątkowy zbiór materiałów, dokumentujący proces tworzenia dzisiejszego Gryfina opowiedzianych w formie wideo.

Do nagrań przekierowują umieszczone w różnych częściach miasta plansze z kodami QR. Seria ciekawych historii rozmówców, wśród których znajdują się pierwsi osadnicy, Sybiracy czy Kresowiacy. Wśród nich historia o pierwszym drukarzu Gryfina.Pradziadek otworzył drukarnie 20 czerwca 1945 roku, a niecały rok później przejęły ją Szczecińskie Zakłady Graficzne - mówi Aleksander Dąbkiewicz.- Drukarnię w latach 40. XX. wieku otworzył mój pradziadek Aldon Dąbkiewicz. Aldon ze względu na to, że brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, został zatrzymany i wywieziony do Piły. Stamtąd został przewieziony na roboty przymusowe do Stralsundu. Przez całą wojnę pracował jako drukarz, ze względu na swój wyuczony fach - dodawał Dąbkiewicz.Wszystkie historie dostępne są na YouTube Biblioteki Publicznej w Gryfinie.