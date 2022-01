"Nie oddam Antosia do ośrodka, on tam zginie" - dramatyczna sytuacja trzylatka z Podgrodzia [WIDEO]

Nie znalazła się nowa rodzina zastępcza, która zaopiekuje się chłopcem z Podgrodzia koło Nowego Warpna.

W grudniu ubiegłego roku mówiliśmy o autystycznym trzylatku przebywającym w rodzinie zastępczej, która ze względu na pogarszający się swój stan zdrowia, nie jest już w stanie się nim dłużej opiekować.Rodzice zastępczy mieli zajmować się trzylatkiem do końca ubiegłego roku. Po tym terminie chłopiec miał trafić do Domu Pomocy Społecznej. Jednak przywiązanie przybranej matki z dzieckiem było na tyle silne, że chłopiec pozostanie w domu Haliny Muchy do czasu, aż znajdzie się rodzina, która stworzy nowy dom Antosiowi.- Nie wiem co będzie z Antosiem. Obiecałam to w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, że dopóki jego sytuacja się nie ustabilizuje, to Antoś zostanie u nas. Nie mogę go oddać. Antoś niby fajny, niby cudowny, ale każdy się wycofywał. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto go pokocha - mówi ze łzami w oczach pani Halina.Poszukiwania nowej rodziny dla Antosia prowadzi polickie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, na razie nie przynoszą one jednak rezultatu - twierdzi dyrektor Beata Karlińska.- Czekamy na tę prawdziwą rodzinę. Trochę rodzin jest, jednak na razie nic z tego nie wynika, bo nikt jeszcze nie zdecydował się na sto procent - tłumaczy Karlińska.Cztery rodziny były zainteresowane opieką nad Antosiem, widziały się z chłopcem, lecz żadna z nich nie zdecydowała się na adopcję. Jeżeli ktoś chce stworzyć nową rodzinę dla trzylatka proszony jest o kontakt z polickim PCPR-em.