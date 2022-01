Połowiczny sukces naprawy tablic. Działa połowa z pięciu

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Naprawa tablic szczecińskiego Systemu Zarządzania Ruchem z połowicznym sukcesem. Z pięciu urządzeń dwa działają, jedno wyświetla informacje nie na całym ekranie, a dwie tablice są wyłączone.

Jedna z nich jest przy Szosie Stargardzkiej - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.



- Ma to związek z uszkodzeniem kabla zasilającego na terenie placu budowy węzła Kijewo. Został niedawno naprawiony, natomiast te prace związane z kalibracją i innymi aktualizacjami po prostu muszą być przeprowadzone - mówiła Pieczyńska.



Na razie informacji nie wyświetla też tablica przy parkingu Park&Ride przy ul. Eskadrowej.



- Tutaj potrzebny był dodatkowy element - części zamienne do samej tablicy. W związku z tym, dopiero po otrzymaniu tej części również ona zostanie uruchomiona - tłumaczyła rzeczniczka ZDiTM.



Z kolei tablica na ul. Struga nie wyświetla pełnych informacji - w środku nie działa jeden z paneli. Ta usterka też ma być naprawiona.



System uruchomiono osiem lat temu. Instalacja między innymi pięciu dużych elektronicznych tablic informujących o natężeniu ruchu kosztowała w sumie 7 milionów złotych. Urządzenia ze względu na ciągłe awarie wyłączono ponad rok temu, a urząd podjął decyzję o ich kompleksowej naprawie. Wartość tych prac to milion złotych.