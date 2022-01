Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna Wolin Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna Wolin Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna Wolin Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna Wolin Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna Wolin

Pies wpadł do szamba, ratowali to strażacy. Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 12 w miejscowości Siniechowo.

Na miejscu interweniowali strażacy z OSP Wolin. Warunki były trudne, bo otwór do szamba był bardzo wąski i ledwo zmieścił się w nim strażak. Akcja zakończyła się sukcesem. Psa udało się wydostać na powierzchnię.