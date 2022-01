Proekologiczne przedsięwzięcie na terminalu w Świnoujściu

Terminal Promowy Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przyłącza energetyczne dla promów powstaną na terminalu w Świnoujściu. Dzięki temu statki będą mogły wyłączyć agregaty, czyli urządzenia produkujące prąd na promach podczas postoju w porcie.

Dzięki temu nie będą zanieczyszczać powietrza spalinami - mówi Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.



- Bardzo ważną rzeczą, która w ramach tej inwestycji zostanie wykonana, to są m.in. przyłącza elektryczne, które będą znajdowały się na terminalu promowym w Świnoujściu. Promy, które będą stały zacumowane przy nabrzeżach na terminalu, będą mogły być zasilane energią elektryczną z lądu, bez konieczności włączania agregatów - mówi Woźniak-Lewandowska.



Podobne instalacje działają już w porcie w Ystad w Szwecji.



- Taki prom zużywa tyle energii, co średniej wielkości gmina. To jest bardzo proekologiczne przedsięwzięcie - mówi Woźniak-Lewandowska.



Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rozbudowy infrastruktury technicznej w porcie. Oprócz przyłączy energetycznych dla promów powstaną nowe sieci kanalizacyjne, wodociągowe i drogi dojazdowe. Wartość inwestycji to 140 milionów złotych.