Trzej Królowie przejdą ulicami Szczecina

W czwartek ulicami Szczecina przejdzie Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy wyruszą w południe sprzed magistratu uczestnicząc w jasełkach, ale już pół godziny wcześniej rozpocznie się kolędowanie.

Pani Sylwia jest nauczycielką w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.- Razem z młodzieżą przygotowaliśmy szczecińskie jasełka, w związku z Orszakiem Trzech Króli. Szczecińskie jasełka w dwóch odsłonach. Pierwsza odsłona to dwór Heroda, druga odsłona to powitanie Dzieciątka Jezus. Chcemy zilustrować, że mamy w życiu wybór. Albo jesteśmy z Herodem albo z Dzieciątkiem Jezus - tłumaczy nauczycielka.Trzech Króli to też dzień myśli, modlitwy i troski o misję i misjonarzy, więc każdy może przynieść swoje dary - mówi ks. Michał Mikołajczak.- Można przynosić słodycze, a także chemię gospodarczą. Można je przynosić koło małej sceny przy Urzędzie Miasta Szczecin. Wolontariusze będą czekać na te dary już od godziny 11 i tego samego dnia Trzej Królowie pojadą te dary rozwieźć do hospicjum, do Domu Samotnej Matki, Ośrodka Socjoterapii dla Młodzieży, świetlic środowiskowych prowadzonych przez Caritas w naszym mieście - podsumowuje ks. Mikołajczak.Początek kolędowania w czwartek o 11.30 przed magistratem, a Orszak rozpocznie się w południe.